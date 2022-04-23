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Американский журналист: Капризов вошёл в элитный клуб русских игроков

Американский журналист: Капризов вошёл в элитный клуб русских игроков
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Журналист официального сайта «Миннесоты Уайлд» Дэн Майерз прокомментировал достижение российского нападающего команды Кирилла Капризова, набравшего 101 очко в текущем сезоне.

«Капризов забил гол и отдал три передачи, сначала добравшись, а затем и быстро преодолев планку в 100 очков за сезон. Помните, как он побил прошлый рекорд Габорика в 83 очка около двух недель назад? В тот момент 100 очков казались далёкими, а теперь возможны ли 110 очков? Теперь уже ничего нельзя исключать, не так ли?

Капризов вошёл в элитный клуб русских игроков, набиравших 100 очков за сезон, который включает Овечкина, Кучерова, Малкина, Буре, Фёдорова и Могильного. Артемий Панарин тоже может присоединиться к этой группе, но, если это случится, он сделает это уже после Капризова, который сейчас занимает 15-е место по количеству очков за сезон в истории среди россиян», — приводит слова Майерза официальный сайт клуба.

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