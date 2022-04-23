«Это был подарок». Сушинский — о выборе «Миннесотой» Капризова на драфте НХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский отреагировал на достижение российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Форвард впервые в заокеанской карьере набрал 100 очков и стал первым игроком в истории франшизы, добравшимся до этой отметки.

«Я очень рад за Кирилла. У него ещё будет несколько сезонов, когда он будет выбивать больше 100 очков. Это точно. Наверное, «Миннесота» сейчас благодарит менеджера, который в своё время выбрал Капризова в пятом раунде драфта. Это был подарок», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в нынешнем сезоне россиянин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач в 132 встречах.