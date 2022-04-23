«Это был подарок». Сушинский — о выборе «Миннесотой» Капризова на драфте НХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский отреагировал на достижение российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Форвард впервые в заокеанской карьере набрал 100 очков и стал первым игроком в истории франшизы, добравшимся до этой отметки.
«Я очень рад за Кирилла. У него ещё будет несколько сезонов, когда он будет выбивать больше 100 очков. Это точно. Наверное, «Миннесота» сейчас благодарит менеджера, который в своё время выбрал Капризова в пятом раунде драфта. Это был подарок», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, в нынешнем сезоне россиянин принял участие в 77 матчах, в которых записал в свой актив 45 голов и сделал 56 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету Капризова 72 гола и 80 результативных передач в 132 встречах.
- 23 апреля 2022
-
14:53
-
14:35
-
14:17
-
13:55
-
13:51
-
13:35
-
13:15
-
12:55
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:02
-
10:50
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
08:15
-
08:08
-
08:00
-
07:30
-
07:17
-
07:16
-
07:07
-
07:07
-
06:46
-
06:41
-
06:25
-
06:13
-
05:49