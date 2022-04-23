«Красная Армия» крупно обыграла «СКА-1946» и сократила отставание в финальной серии — 2-3

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА» завершился пятый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, в котором местная «Красная Армия» принимала санкт-петербургский «СКА-1946». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (4:1, 1:1, 1:0).
На четвёртой минуте Егор Кузьминов вывел москвичей вперёд. На восьмой минуте Кузьминов, реализовав большинство, удвоил преимущество «Красной Армии». Через 22 секунды Егор Брютов забросил третью шайбу в ворота «СКА-1946». На 12-й минуте Николай Макаров сделал счёт 4:0. Спустя 28 секунд Егор Зеленов отыграл один гол. Во втором периоде команды обменялись шайбами усилиями Кирилла Долженкова и Фёдора Свечкова. На 53-й минуте Сергей Шамшурин в шестой раз поразил ворота гостей.
Таким образом, «Красная Армия» сократила отставание в серии — 2-3. Следующий, шестой матч состоится послезавтра, 25 апреля, в Санкт-Петербурге.
- 23 апреля 2022
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