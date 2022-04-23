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«Красная Армия» крупно обыграла «СКА-1946» и сократила отставание в финальной серии — 2-3

«Красная Армия» крупно обыграла «СКА-1946» и сократила отставание в финальной серии — 2-3
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена МА» завершился пятый матч финальной серии плей-офф Молодёжной хоккейной лиги, в котором местная «Красная Армия» принимала санкт-петербургский «СКА-1946». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2 (4:1, 1:1, 1:0).

МХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
23 апреля 2022, суббота. 13:00 МСК
Красная Армия
Москва
Окончен
6 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург
1:0 Кузьминов (Макаров, Шамшурин) – 03:09 (5x5)   2:0 Кузьминов (Макаров, Шамшурин) – 07:05 (5x4)   3:0 Брютов (Дронык, Зуган) – 07:27 (5x5)   4:0 Макаров (Долженков, Янченко) – 11:54 (5x5)   4:1 Зеленов (Чибриков, Коромыслов) – 12:22 (5x5)   5:1 Долженков – 23:19 (4x4)   5:2 Свечков (Иванцов) – 29:36 (5x4)   6:2 Шамшурин (Васин, Макаров) – 52:54 (5x4)

На четвёртой минуте Егор Кузьминов вывел москвичей вперёд. На восьмой минуте Кузьминов, реализовав большинство, удвоил преимущество «Красной Армии». Через 22 секунды Егор Брютов забросил третью шайбу в ворота «СКА-1946». На 12-й минуте Николай Макаров сделал счёт 4:0. Спустя 28 секунд Егор Зеленов отыграл один гол. Во втором периоде команды обменялись шайбами усилиями Кирилла Долженкова и Фёдора Свечкова. На 53-й минуте Сергей Шамшурин в шестой раз поразил ворота гостей.

Таким образом, «Красная Армия» сократила отставание в серии — 2-3. Следующий, шестой матч состоится послезавтра, 25 апреля, в Санкт-Петербурге.

Календарь плей-офф МХЛ
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