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Плющев — о 4:0: если в серии «Металлург» — ЦСКА всё будет так же, она закончится рано

Плющев — о 4:0: если в серии «Металлург» — ЦСКА всё будет так же, она закончится рано
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Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал итоги третьего матча финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА (4:0, 2-1).

«Результатом немного удивлён. ЦСКА проиграл всухую, дома… Неважно, что должно было произойти и какие были прогнозы, результат мы видим на табло. «Магнитка» — команда, которая играет в хоккей, она это давно доказывает. Думаю, что серия становится ещё интереснее. Если армейцы сумеют взять реванш за вчерашнее поражение, то подберёмся к семи встречам, а если будет так, как вчера, то серия может закончиться и раньше.

Кошечкин сыграл на ноль? Я его знаю с 16 лет, он у меня в юниорской сборной был, да и так пересекались. Отличный парень, с хорошим характером, габаритный. Правое плечо в правой девятке, левое — в левой (смеётся). Опыт и мастерство у него в полном порядке. Прекрасная реакция, выбор позиции. Его игра меня не удивляет и никогда не удивляла. Он большой профессионал», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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