Плющев — о 4:0: если в серии «Металлург» — ЦСКА всё будет так же, она закончится рано

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал итоги третьего матча финальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и ЦСКА (4:0, 2-1).
«Результатом немного удивлён. ЦСКА проиграл всухую, дома… Неважно, что должно было произойти и какие были прогнозы, результат мы видим на табло. «Магнитка» — команда, которая играет в хоккей, она это давно доказывает. Думаю, что серия становится ещё интереснее. Если армейцы сумеют взять реванш за вчерашнее поражение, то подберёмся к семи встречам, а если будет так, как вчера, то серия может закончиться и раньше.
Кошечкин сыграл на ноль? Я его знаю с 16 лет, он у меня в юниорской сборной был, да и так пересекались. Отличный парень, с хорошим характером, габаритный. Правое плечо в правой девятке, левое — в левой (смеётся). Опыт и мастерство у него в полном порядке. Прекрасная реакция, выбор позиции. Его игра меня не удивляет и никогда не удивляла. Он большой профессионал», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 23 апреля 2022
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:55
-
15:31
-
15:17
-
15:13
-
14:53
-
14:35
-
14:17
-
13:55
-
13:51
-
13:35
-
13:15
-
12:55
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:02
-
10:50
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:38
-
08:15
-
08:08
-
08:00
-
07:30
-
07:17
-
07:16