Салливан: хоккейный мир потерял двух икон. Лефлёр и Босси — величайшие игроки всех времён

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался на тему смертей Ги Лефлёра и Майка Босси за неделю.

«Я помню, как в детстве смотрел за игрой Лефлёра, мечтал, чтобы он оказался в «Бостоне». Он был одним из тех парней, играющих в уличный хоккей, которыми все хотели быть.



Хоккейный мир потерял двух икон – Лефлёра и Майка Босси… Эти два хоккеиста — это те игроки, которых я считаю двумя величайшими игроками всех времён, и в детстве мне очень нравилось наблюдать за ними», – цитирует Салливана The Athletic.



15 апреля ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси.



Ги Лефлёр, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс», скончался в возрасте 70 лет.



Причина смерти остаётся неизвестной. Отмечается, что в последние годы жизни Лефлёр испытывал проблемы со здоровьем. В сентябре 2019 года ему сделали операцию на сердце, а через два месяца — операцию на лёгких. Затем, в октябре 2020 года, у него случился рецидив рака лёгких.