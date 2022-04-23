Салливан: хоккейный мир потерял двух икон. Лефлёр и Босси — величайшие игроки всех времён

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан высказался на тему смертей Ги Лефлёра и Майка Босси за неделю.
«Я помню, как в детстве смотрел за игрой Лефлёра, мечтал, чтобы он оказался в «Бостоне». Он был одним из тех парней, играющих в уличный хоккей, которыми все хотели быть.
Хоккейный мир потерял двух икон – Лефлёра и Майка Босси… Эти два хоккеиста — это те игроки, которых я считаю двумя величайшими игроками всех времён, и в детстве мне очень нравилось наблюдать за ними», – цитирует Салливана The Athletic.
15 апреля ушёл из жизни четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» Майк Босси.
Ги Лефлёр, пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Монреаль Канадиенс», скончался в возрасте 70 лет.
Причина смерти остаётся неизвестной. Отмечается, что в последние годы жизни Лефлёр испытывал проблемы со здоровьем. В сентябре 2019 года ему сделали операцию на сердце, а через два месяца — операцию на лёгких. Затем, в октябре 2020 года, у него случился рецидив рака лёгких.
- 23 апреля 2022
-
18:08
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:55
-
15:31
-
15:17
-
15:13
-
14:53
-
14:35
-
14:17
-
13:55
-
13:51
-
13:35
-
13:15
-
12:55
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:02
-
10:50
-
10:35
-
10:15
-
09:50
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:38