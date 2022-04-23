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Роман Ротенберг: завершили сезон основы с бронзой КХЛ. В следующем сезоне вернёмся сильнее

Роман Ротенберг: завершили сезон основы с бронзой КХЛ. В следующем сезоне вернёмся сильнее
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итоги сезона КХЛ.

«Завершили сезон основы с бронзой КХЛ. Для многих это первые медали на взрослом уровне. Спасибо всем, кто весь год работал ради этого результата: тренерам, игрокам и персоналу, нашему главному спонсору – группе компаний «Газпром». Особенная благодарность – болельщикам за отличную поддержку!

Провели вечер вместе нашей большой семьёй СКА. В следующем сезоне вернёмся ещё сильнее. Дальше – больше! Болеем за нашу молодёжку в финале Кубка Харламова! Хоккей будущего!» – написал Ротенберг в социальных сетях.

Напомним, по ходу сезона Роман Ротенберг возглавил петербургский СКА. По итогам регулярного чемпионата петербуржцы заняли первое место на Западе. В плей-офф подопечные Ротенберга дошли до финала конференции, где уступили московскому ЦСКА.

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