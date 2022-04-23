Белорус Шарангович стал автором первой шайбы в ворота Кочеткова в НХЛ

В эти минуты в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости идёт 47-я минута, хозяева ведут в счёте 1:0.
Этот матч – дебютный в НХЛ для голкипера «Каролины» Петра Кочеткова. Автором первой шайбы в его ворота стал белорусский форвард Егор Шарангович, который отличился на 36-й минуте при игре в большинстве.
Видео гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке.
22-летний Кочетков в текущем сезоне выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Российский голкипер принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 13 побед при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.09. Текущий сезон Кочетков начинал в Континентальной хоккейной лиге в аренде в нижегородском «Торпедо». Вратарь сыграл 23 матча регулярного чемпионата, одержав 10 побед при 92,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.23.
- 23 апреля 2022
-
21:40
-
21:33
-
20:27
-
19:56
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:08
-
18:00
-
17:45
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
15:55
-
15:31
-
15:17
-
15:13
-
14:53
-
14:35
-
14:17
-
13:55
-
13:51
-
13:35
-
13:15
-
12:55
-
12:34
-
12:15
-
11:55
-
11:30
-
11:10
-
11:02