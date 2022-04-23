Белорус Шарангович стал автором первой шайбы в ворота Кочеткова в НХЛ

В эти минуты в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимает «Каролину Харрикейнз». На момент написания новости идёт 47-я минута, хозяева ведут в счёте 1:0.

Этот матч – дебютный в НХЛ для голкипера «Каролины» Петра Кочеткова. Автором первой шайбы в его ворота стал белорусский форвард Егор Шарангович, который отличился на 36-й минуте при игре в большинстве.

Видео гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей» или по ссылке.



22-летний Кочетков в текущем сезоне выступал в АХЛ за «Чикаго Вулвз». Российский голкипер принял участие в 15 встречах регулярного чемпионата, в которых одержал 13 побед при 92,1% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.09. Текущий сезон Кочетков начинал в Континентальной хоккейной лиге в аренде в нижегородском «Торпедо». Вратарь сыграл 23 матча регулярного чемпионата, одержав 10 побед при 92,6% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 2.23.