Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
Комментарии

Только что в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 7:2.

В составе хозяев голами отметились Якуб Врана и Майкл Расмуссен, у гостей отличились Чад Руведел, Сидни Кросби, Рикард Ракелль, Крис Летанг, Евгений Малкин (дубль) и Дэнтон Хайнен.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Руведел (Блюгерс, Макгинн) – 13:44 (5x5)   0:2 Кросби (Ракелль, Летанг) – 15:17 (5x5)   1:2 Врана (Бертуцци, Зайдер) – 16:36 (5x4)   2:2 Расмуссен (Декайзер, Грайсс) – 20:17 (5x5)   2:3 Ракелль (Мэтисон) – 27:44 (5x5)   2:4 Летанг (Дюмулен) – 31:37 (5x5)   2:5 Малкин (Гюнцель, Кросби) – 36:23 (5x4)   2:6 Хайнен (Летанг, Картер) – 45:38 (5x5)   2:7 Малкин (Цукер, Руведел) – 59:34 (5x5)

Отметим, этот матч стал первым для Малкина после четырёхматчевой дисквалификации.

Также в этой встрече Сидни Кросби стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», кто забрасывал 30+ шайб в 10 и более сезонах.

В текущем сезоне Евгений провёл 39 матчей и набрал 39 очков: забросил 19 шайб и отдал 20 результативных передач.

Новость по теме
Малкин забил гол в пустые ворота, пока игроки «Детройта» выясняли отношения с Гюнцелем
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022