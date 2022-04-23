Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт»
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Только что в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 7:2.
В составе хозяев голами отметились Якуб Врана и Майкл Расмуссен, у гостей отличились Чад Руведел, Сидни Кросби, Рикард Ракелль, Крис Летанг, Евгений Малкин (дубль) и Дэнтон Хайнен.
НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Руведел (Блюгерс, Макгинн) – 13:44 (5x5) 0:2 Кросби (Ракелль, Летанг) – 15:17 (5x5) 1:2 Врана (Бертуцци, Зайдер) – 16:36 (5x4) 2:2 Расмуссен (Декайзер, Грайсс) – 20:17 (5x5) 2:3 Ракелль (Мэтисон) – 27:44 (5x5) 2:4 Летанг (Дюмулен) – 31:37 (5x5) 2:5 Малкин (Гюнцель, Кросби) – 36:23 (5x4) 2:6 Хайнен (Летанг, Картер) – 45:38 (5x5) 2:7 Малкин (Цукер, Руведел) – 59:34 (5x5)
Отметим, этот матч стал первым для Малкина после четырёхматчевой дисквалификации.
Также в этой встрече Сидни Кросби стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», кто забрасывал 30+ шайб в 10 и более сезонах.
В текущем сезоне Евгений провёл 39 матчей и набрал 39 очков: забросил 19 шайб и отдал 20 результативных передач.
Комментарии
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