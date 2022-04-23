Дубль Малкина помог «Питтсбургу» обыграть «Детройт»

Только что в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 7:2.



В составе хозяев голами отметились Якуб Врана и Майкл Расмуссен, у гостей отличились Чад Руведел, Сидни Кросби, Рикард Ракелль, Крис Летанг, Евгений Малкин (дубль) и Дэнтон Хайнен.

Отметим, этот матч стал первым для Малкина после четырёхматчевой дисквалификации.



Также в этой встрече Сидни Кросби стал третьим игроком в истории «Питтсбурга», кто забрасывал 30+ шайб в 10 и более сезонах.

В текущем сезоне Евгений провёл 39 матчей и набрал 39 очков: забросил 19 шайб и отдал 20 результативных передач.