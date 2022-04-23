Два очка Шаранговича и передача Охотюка не принесли «Нью-Джерси» победу над «Каролиной»

Только что в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». В этом матче победу одержали гости – 3:2 (ОТ).



На 36-й минуте нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович открыл счёт в матче при игре в большинстве, ему ассистировали Йеспер Боквист и Дэймон Сиверсон. На 49-й минуте Нико Хишир увеличил преимущество «Нью-Джерси» после передач Егора Шаранговича и Никиты Охотюка.



На 56-й минуте гости отыграли одну шайбу – отличился Брэди Шей, на 59-й Нино Нидеррайтер сравнял счёт.



В овертайме победу гостям принёс гол Сета Джарвиса.

Этот матч был дебютным в НХЛ для голкипера «Каролины» Петра Кочеткова.