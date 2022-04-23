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Два очка Шаранговича и передача Охотюка не принесли «Нью-Джерси» победу над «Каролиной»

Два очка Шаранговича и передача Охотюка не принесли «Нью-Джерси» победу над «Каролиной»
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Только что в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». В этом матче победу одержали гости – 3:2 (ОТ).

На 36-й минуте нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович открыл счёт в матче при игре в большинстве, ему ассистировали Йеспер Боквист и Дэймон Сиверсон. На 49-й минуте Нико Хишир увеличил преимущество «Нью-Джерси» после передач Егора Шаранговича и Никиты Охотюка.

На 56-й минуте гости отыграли одну шайбу – отличился Брэди Шей, на 59-й Нино Нидеррайтер сравнял счёт.

В овертайме победу гостям принёс гол Сета Джарвиса.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 3
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Шарангович (Боквист, Сиверсон) – 35:43 (5x4)   2:0 Хишир (Шарангович, Охотюк) – 48:30 (5x5)   2:1 Шей – 55:24 (5x5)   2:2 Нидеррайтер (Фаст, Славин) – 58:04 (5x5)   2:3 Джарвис (Деанджело) – 61:39 (3x3)

Этот матч был дебютным в НХЛ для голкипера «Каролины» Петра Кочеткова.

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