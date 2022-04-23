Российский защитник Охотюк набрал два очка в двух дебютных матчах в НХЛ

Только что в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». В этом матче победу одержали гости – 3:2 (ОТ). Эта встреча стала второй для российского защитника «Нью-Джерси» Никиты Охотюка в НХЛ.



В этом матче россиянин отметился результативной передачей, она стала первой для него в Национальной хоккейной лиге. Охотюк дебютировал в НХЛ 22 апреля во встрече с «Баффало Сэйбрз». Тогда россиянин отметился голом.

Напомним, на драфте Национальной хоккейной лиги 2019 года «Нью-Джерси» выбрал Охотюка под общим 61-м номером. В составе молодёжной сборной России защитник принимал участие в Суперсерии 2019 года со сборными канадских лиг.