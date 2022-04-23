Сборная Латвии сенсационно обыграла Швецию на ЮЧМ

Сегодня, 23 апреля, состоялся первый игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В Кауфбойрене (Германия) на «Эрдгас Швабен-Арене» состоялся матч сборных Латвии и Швеции. Латвийцы одержали победу со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).



На 10-й минуте при игре в большинстве Райнерс Дарзиньш открыл счёт в матче, на 27-й также в формате 5х4 Ноа Эстлунд сравнял счёт, а через минуту и 10 секунд латвийцы снова вышли вперёд благодаря голу Эрастса Назаренко.



На 34-й минуте Филип Бюстедт вновь сделал счёт равным, а на 39-й гол Эрика Матейко в большинстве принёс Латвии победу.

Помимо Латвии и Швеции, в группе B играют команды Финляндии и Швейцарии. Ранее финны победили швейцарцев со счётом 6:2.



В следующем матче Латвия сыграет с Финляндией, Швеция – со Швейцарией. Обе встречи состоятся 24 апреля.