Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Латвии сенсационно обыграла Швецию на ЮЧМ

Сборная Латвии сенсационно обыграла Швецию на ЮЧМ
Комментарии

Сегодня, 23 апреля, состоялся первый игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В Кауфбойрене (Германия) на «Эрдгас Швабен-Арене» состоялся матч сборных Латвии и Швеции. Латвийцы одержали победу со счётом 3:2 (1:0, 2:2, 0:0).

На 10-й минуте при игре в большинстве Райнерс Дарзиньш открыл счёт в матче, на 27-й также в формате 5х4 Ноа Эстлунд сравнял счёт, а через минуту и 10 секунд латвийцы снова вышли вперёд благодаря голу Эрастса Назаренко.

На 34-й минуте Филип Бюстедт вновь сделал счёт равным, а на 39-й гол Эрика Матейко в большинстве принёс Латвии победу.

U18 ЧМ-2022. Группа B
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Латвия U18
Окончен
3 : 2
Швеция U18
1:0 Дарзиньш (Вилманис, Буланс) – 09:47 (5x4)   1:1 Эстлунд (Эгрен, Оделиус) – 26:14 (5x4)   2:1 Назаренко (Круклитис, Урбанович) – 27:24 (5x5)   2:2 Бюстедт (Хевелид, Вагнер) – 33:55 (5x5)   3:2 Матейко (Букартс, Руллерс) – 38:49 (5x4)

Помимо Латвии и Швеции, в группе B играют команды Финляндии и Швейцарии. Ранее финны победили швейцарцев со счётом 6:2.

В следующем матче Латвия сыграет с Финляндией, Швеция – со Швейцарией. Обе встречи состоятся 24 апреля.

Новость по теме
ЮЧМ: Чехия нанесла 32 броска в створ за период, немцы забили единственным броском — 1:1
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022