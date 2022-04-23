Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты первого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2022

Результаты первого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2022
Комментарии

Сегодня, 23 апреля, в Германии состоялся первый игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В этот день прошли четыре матча – по два в группах A и B.

Финляндия — Швейцария — 6:2

Финны в стартовой встрече турнира переиграли швейцарцев. В составе Финляндии голами отметились Ере Лассила, Йоаким Кемелль, Яни Нюман, Ленни Хямеэнахо, Топи Рённи и Туомас Уронен. У швейцарцев голы на счету Грегори Вебера и Тьерри Шильда.

U18 ЧМ-2022. Группа B
23 апреля 2022, суббота. 15:30 МСК
Финляндия U18
Окончен
6 : 2
Швейцария U18
1:0 Лассила (Кемелль, Кивихарью) – 00:16 (5x5)   1:1 Вебер (Набер) – 17:15 (5x4)   2:1 Кемелль (Кулонумми) – 23:52 (5x4)   3:1 Нюман (Кивихарью, Халттунен) – 26:13 (5x4)   4:1 Хямеэнахо – 30:58 (5x5)   4:2 Шильд (Терранео) – 37:00 (5x5)   5:2 Рённи – 58:32 (en)   6:2 Уронен – 59:26 (5x5)

Чехия — Германия — 4:2

Чехия победила Германию, дважды отыгравшись по ходу матча. Отметим, после первого периода счёт в матче был равным (1:1), несмотря на преимущество чехов по броскам в створ – 32 против одного.

В составе Чехии голы в этой встрече забили Шимон Славичек, Иржи Кулих (дубль) и Адам Бареш. У Германии шайбы забросили Роман Кехтер и Лука Хауф.

U18 ЧМ-2022. Группа A
23 апреля 2022, суббота. 16:30 МСК
Чехия U18
Окончен
4 : 2
Германия U18
0:1 Кехтер (Луц) – 06:42 (5x5)   1:1 Славичек (Рымон) – 19:25 (5x5)   1:2 Хауф (Элиас, Кренинг) – 24:44 (5x5)   2:2 Кулих (Прчик, Шале) – 31:01 (5x4)   3:2 Бареш (Шале, Петр) – 36:45 (5x4)   4:2 Кулих (Шале, Петр) – 39:30 (5x4)

Латвия — Швеция — 3:2

Латвийцы сенсационно переиграли команду Швеции. В составе победителей отличились Райнерс Дарзиньш, Эрастс Назаренко и Эрик Матейко. У шведов голы на счету Ноа Эстлунда и Филипа Бюстедта.

U18 ЧМ-2022. Группа B
23 апреля 2022, суббота. 19:30 МСК
Латвия U18
Окончен
3 : 2
Швеция U18
1:0 Дарзиньш (Вилманис, Буланс) – 09:47 (5x4)   1:1 Эстлунд (Эгрен, Оделиус) – 26:14 (5x4)   2:1 Назаренко (Круклитис, Урбанович) – 27:24 (5x5)   2:2 Бюстедт (Хевелид, Вагнер) – 33:55 (5x5)   3:2 Матейко (Букартс, Руллерс) – 38:49 (5x4)

Канада — США — 3:8

Американцы разгромили Канаду, забросив восемь шайб сопернику. В составе канадцев голами отметились Мэттью Вуд, Мэтью Уорд и Коннор Бедард. За США покер оформил Исаак Ховард, по разу отличились Логан Кули, Круз Луциус, Райан Чесли и Коул Спайсер.

U18 ЧМ-2022. Группа A
23 апреля 2022, суббота. 20:30 МСК
Канада U18
Окончен
3 : 8
США U18
0:1 Ховард (Хатсон) – 04:20 (5x5)   0:2 Ховард (Бриндли, Назар) – 18:52 (5x5)   1:2 Вуд (Бедард) – 24:42 (5x5)   2:2 Уорд – 25:55 (бул)   2:3 Кули (Готье) – 29:21 (5x5)   2:4 Луциус (Чесли, Страмел) – 30:10 (5x5)   3:4 Бедард (Мольденхауэр, Пикеринг) – 31:43 (5x5)   3:5 Чесли (Ховард) – 34:33 (5x5)   3:6 Ховард (Назар, Бржустевич) – 38:37 (5x5)   3:7 Спайсер (Каплан) – 49:15 (5x5)   3:8 Ховард (Кули, Пауэлл) – 50:21 (5x5)

Напомним, в группе A играют команды Чехии, США, Германии и Канады. В группе B выступают сборные Финляндии, Латвии, Швеции и Швейцарии.

Новость по теме
Сборная США разгромила Канаду на юниорском чемпионате мира, забросив восемь шайб
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022