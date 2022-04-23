Результаты первого игрового дня юниорского чемпионата мира по хоккею — 2022

Сегодня, 23 апреля, в Германии состоялся первый игровой день юниорского чемпионата мира по хоккею среди команд не старше 18 лет. В этот день прошли четыре матча – по два в группах A и B.



Финляндия — Швейцария — 6:2



Финны в стартовой встрече турнира переиграли швейцарцев. В составе Финляндии голами отметились Ере Лассила, Йоаким Кемелль, Яни Нюман, Ленни Хямеэнахо, Топи Рённи и Туомас Уронен. У швейцарцев голы на счету Грегори Вебера и Тьерри Шильда.

Чехия — Германия — 4:2



Чехия победила Германию, дважды отыгравшись по ходу матча. Отметим, после первого периода счёт в матче был равным (1:1), несмотря на преимущество чехов по броскам в створ – 32 против одного.



В составе Чехии голы в этой встрече забили Шимон Славичек, Иржи Кулих (дубль) и Адам Бареш. У Германии шайбы забросили Роман Кехтер и Лука Хауф.

Латвия — Швеция — 3:2



Латвийцы сенсационно переиграли команду Швеции. В составе победителей отличились Райнерс Дарзиньш, Эрастс Назаренко и Эрик Матейко. У шведов голы на счету Ноа Эстлунда и Филипа Бюстедта.

Канада — США — 3:8



Американцы разгромили Канаду, забросив восемь шайб сопернику. В составе канадцев голами отметились Мэттью Вуд, Мэтью Уорд и Коннор Бедард. За США покер оформил Исаак Ховард, по разу отличились Логан Кули, Круз Луциус, Райан Чесли и Коул Спайсер.

Напомним, в группе A играют команды Чехии, США, Германии и Канады. В группе B выступают сборные Финляндии, Латвии, Швеции и Швейцарии.