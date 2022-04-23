Мельничук — Кочеткову: с дебютом в НХЛ, брат. Заслужил

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алексей Мельничук поздравил вратаря «Каролины Харрикейнз» Петра Кочеткова с дебютом в НХЛ.



«С дебютом в НХЛ, брат. Заслужил», – написал Мельничук в соцсетях и опубликовал фото Кочеткова.



Напомним, сегодня, 23 апреля, в Ньюарке (США) на арене «Пруденшиал-центр» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Джерси Дэвилз» принимал «Каролину Харрикейнз». В этом матче победу одержали гости – 3:2 (ОТ). Эта встреча стала дебютной для российского вратаря «Каролины» Петра Кочеткова в НХЛ.



До 56-й минуты «Каролина» проигрывала со счётом 0:2. На 56-й гости отыграли одну шайбу – отличился Брэди Шей, на 59-й Нино Нидеррайтер сравнял счёт. В овертайме победу гостям принёс гол Сета Джарвиса.

Новость по теме Игроки «Каролины» окружили Кочеткова после победы в дебютном матче в НХЛ