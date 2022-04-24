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32 сейва Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»

32 сейва Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

В составе «Бостона» по одной шайбе забросили Давид Пастрняк, Тейлор Холл и Трент Фредерик. Единственным голом в составе «Рейнджерс» отметился Мика Зибанеджад. Вратарь гостей Игорь Шестёркин отразил 32 броска, а нападающий команды Артемий Панарин результативными действиями не отметился.

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон», набрав 101 очко, занимает шестое место, «Рейнджерс» с 108 баллами остаётся на четвёртой строчке. В следующем матче «Бостон» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
23 апреля 2022, суббота. 22:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Пастрняк (Макэвой, Маршан) – 19:25 (5x5)   2:0 Холл (Хаула, Пастрняк) – 21:07 (5x5)   2:1 Зибанеджад (Крайдер, Лафренье) – 42:58 (5x4)   3:1 Фредерик (Смит, Койл) – 49:37 (5x5)
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