32 сейва Шестёркина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Бостоном»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
В составе «Бостона» по одной шайбе забросили Давид Пастрняк, Тейлор Холл и Трент Фредерик. Единственным голом в составе «Рейнджерс» отметился Мика Зибанеджад. Вратарь гостей Игорь Шестёркин отразил 32 броска, а нападающий команды Артемий Панарин результативными действиями не отметился.
В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон», набрав 101 очко, занимает шестое место, «Рейнджерс» с 108 баллами остаётся на четвёртой строчке. В следующем матче «Бостон» встретится с «Монреаль Канадиенс», а «Рейнджерс» сыграют с «Каролиной Харрикейнз».
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