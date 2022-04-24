Роман Йози из «Нэшвилла» стал первым защитником с 1994 года, набравшим 90+ очков за сезон

32-летний швейцарский защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози отметился впечатляющим статистическим достижением благодаря голу в ворота «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», благодаря этому голу Йози набрал 90-е (21+69) очко в нынешнем чемпионате. Он стал первым защитником в НХЛ после Рэя Бурка, начиная с сезона-1993/1994 покорившим эту отметку.

Всего за карьеру в НХЛ Роман Йози принял участие в 756 матчах, в которых отметился 536 (138+398) результативными действиями при показателе полезности «+71» и 294 минутами штрафного времени. Его восьмилетний контракт с «Предаторз» на общую сумму в $ 72,5 млн ($ 9,1 млн за сезон) истекает по завершении сезона-2027/2028.