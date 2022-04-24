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Наместников забросил шайбу с передачи Гурьянова в матче с «Сиэтлом»

Наместников забросил шайбу с передачи Гурьянова в матче с «Сиэтлом»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимает «Сиэтл Кракен». Идёт второй период, хозяева ведут – 3:2.

В середине встречи отличиться удалось 29-летнему российскому центральному нападающему «Старз» Владиславу Наместникову, которому ассистировал его соотечественник Денис Гурьянов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Таким образом, Наместников прервал свою шестиматчевую безголевую серию. Всего в нынешнем сезоне на его счету 29 (15+14) очков в 72 матчах при показателе полезности «0». За карьеру в НХЛ он провёл 550 матчей, в которых отметился 106 голами и 129 результативными передачами.

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