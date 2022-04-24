Иван Барбашёв забил 25-й гол в сезоне в матче с «Аризоной»

В эти минуты в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимает «Сент-Луис Блюз».



На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 0:2.



На шестой минуте матча российский нападающий гостей Иван Барбашёв забросил 25-ю для себя шайбу в текущем сезоне. Этот гол помог его команде удвоить преимущество. Ассистировали ему Джастин Фолк и Ник Ледди. Первый гол в матче забил Фолк.



После победы «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Ванкувер Кэнакс» (6:3) стало известно, что соперником «дикарей» по первому раунду Кубка Стэнли станет «Сент-Луис Блюз».



За «Миннесоту» выступают два российских хоккеиста – форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов. В составе «Сент-Луиса» Россию представляют нападающие Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашёв, Клим Костин и Алексей Торопченко.

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