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Иван Барбашёв забил 25-й гол в сезоне в матче с «Аризоной»

Иван Барбашёв забил 25-й гол в сезоне в матче с «Аризоной»
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В эти минуты в Глендейле (США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимает «Сент-Луис Блюз».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт в матче — 0:2.

На шестой минуте матча российский нападающий гостей Иван Барбашёв забросил 25-ю для себя шайбу в текущем сезоне. Этот гол помог его команде удвоить преимущество. Ассистировали ему Джастин Фолк и Ник Ледди. Первый гол в матче забил Фолк.

После победы «Миннесоты Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ над «Ванкувер Кэнакс» (6:3) стало известно, что соперником «дикарей» по первому раунду Кубка Стэнли станет «Сент-Луис Блюз».

За «Миннесоту» выступают два российских хоккеиста – форвард Кирилл Капризов и защитник Дмитрий Куликов. В составе «Сент-Луиса» Россию представляют нападающие Владимир Тарасенко, Павел Бучневич, Иван Барбашёв, Клим Костин и Алексей Торопченко.

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