Гол Наместникова и передача Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева – 3:2.
В составе «Далласа» голы забивали Джейсон Робертсон, Роопе Хинц, а также российский нападающий Владислав Наместников с передачи соотечественника Дениса Гурьянова. Наместников прервал свою шестиматчевую безголевую серию. Всего в нынешнем сезоне на его счету 29 (15+14) очков в 72 матчах. Гурьянов, в свою очередь, записал на свой счёт 20-й голевой пас.
За «Сиэтл» забитыми шайбами отметились Райли Шихан и Янни Гурд.
«Даллас» набрал 93 очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Сиэтл», в свою очередь, имеет в активе 58 очков и располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице.
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