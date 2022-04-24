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Гол Наместникова и передача Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»

Гол Наместникова и передача Гурьянова помогли «Далласу» обыграть «Сиэтл»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Сиэтл Кракен». Победу в этом матче одержали хозяева – 3:2.

В составе «Далласа» голы забивали Джейсон Робертсон, Роопе Хинц, а также российский нападающий Владислав Наместников с передачи соотечественника Дениса Гурьянова. Наместников прервал свою шестиматчевую безголевую серию. Всего в нынешнем сезоне на его счету 29 (15+14) очков в 72 матчах. Гурьянов, в свою очередь, записал на свой счёт 20-й голевой пас.

За «Сиэтл» забитыми шайбами отметились Райли Шихан и Янни Гурд.
«Даллас» набрал 93 очка и занимает восьмое место в таблице Западной конференции. «Сиэтл», в свою очередь, имеет в активе 58 очков и располагается на предпоследнем, 14-м месте в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Шихан (Ларссон, Олексяк) – 06:50 (5x5)   0:2 Гурд (Пульо, Линд) – 18:33 (5x5)   1:2 Робертсон (Павелски, Хейсканен) – 26:53 (5x5)   2:2 Хинц (Робертсон, Эттингер) – 28:58 (5x4)   3:2 Наместников (Гурьянов) – 31:34 (5x5)
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