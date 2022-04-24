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Никита Кучеров — первая звезда матча «Тампа» — «Нэшвилл»

Никита Кучеров — первая звезда матча «Тампа» — «Нэшвилл»
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В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

Первой звездой матча признан российский нападающий Никита Кучеров. Он заработал 3 (1+2) очка. Вторым стал Стивен Стэмкос, у которого такая же статистика. Третье место — у Виктора Хедмана с одним голом и одной голевой передачей.

В составе «Тампы» отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, российский форвард Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Росс Колтон и Пэт Марун. За «Нэшвилл» забрасывали Роман Йози и Александр Каррье.

Таким образом, в нынешнем сезоне Кучеров набрал 57 (21+36) очков в 43 матчах. Его партнёр по команде защитник Михаил Сергачёв также отметился голевой передачей и набрал показатель полезности «+2».

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