Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.
В составе «Аризоны» голы забивали Натан Смит, Боконджи Имама, Майкл Карконе, а также Янис Мозер.
За «Сент-Луис» забитыми шайбами отметились Джастин Фолк, Брэндон Саад, Логан Браун, а также российский нападающий Иван Барбашёв, который забросил 25-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.
В основное время победителя выявить не удалось. Однако уже на первой минуте овертайма вторую шайбу в этом матче на свой счёт записал Джастин Фолк, чем принёс победу «Сент-Луису».
После этого матча «Сент-Луис» набирает 107 очков и располагается на четвёртом месте в таблице Западной конференции. «Аризона» имеет в своём активе 51 очко и занимает последнее, 16-е место в таблице.
Напомним, «Сент-Луис» ранее обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ.
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