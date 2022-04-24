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Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону»

Шайба Барбашёва помогла «Сент-Луису» обыграть «Аризону»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.

В составе «Аризоны» голы забивали Натан Смит, Боконджи Имама, Майкл Карконе, а также Янис Мозер.
За «Сент-Луис» забитыми шайбами отметились Джастин Фолк, Брэндон Саад, Логан Браун, а также российский нападающий Иван Барбашёв, который забросил 25-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

В основное время победителя выявить не удалось. Однако уже на первой минуте овертайма вторую шайбу в этом матче на свой счёт записал Джастин Фолк, чем принёс победу «Сент-Луису».

После этого матча «Сент-Луис» набирает 107 очков и располагается на четвёртом месте в таблице Западной конференции. «Аризона» имеет в своём активе 51 очко и занимает последнее, 16-е место в таблице.

Напомним, «Сент-Луис» ранее обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 5
ОТ
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Фолк (Уокер, Браун) – 03:13 (5x5)   0:2 Барбашёв (Фолк, Ледди) – 05:51 (5x5)   0:3 Саад (Кайру, О'Райлли) – 16:20 (5x4)   1:3 Смит (Строльман, Карконе) – 17:11 (5x5)   1:4 Браун (Джошуа) – 22:56 (5x5)   2:4 Имама (Гальченюк) – 45:39 (5x5)   3:4 Карконе (Строльман, Кессел) – 46:23 (5x5)   4:4 Мозер (Шмальц, Еник) – 55:18 (5x5)   4:5 Фолк (Тарасенко) – 60:30 (3x3)
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