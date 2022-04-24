Гол Задорова помог «Калгари» обыграть «Ванкувер»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Калгари» дубль на свой счёт записал Диллон Дюбе, ещё по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Бретт Ритчи, Джонни Годро (в пустые ворота), а также российский защитник Никита Задоров, для которого эта шайба стала четвёртой в текущем сезоне. На его счету также 16 результативных передач.

У «Ванкувера» по разу отметились Куинн Хьюз, Конор Гарланд, а также Элиас Петтерссон. На счету россиянина Василия Подколзина результативная передача, ставшая для него 12-й в текущем розыгрыше.

После этого матча «Калгари» набрал 108 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» имеет на своём счету 87 очков и располагается на 10-м месте в таблице.