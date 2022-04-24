Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Металлург Мг». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гол Задорова помог «Калгари» обыграть «Ванкувер»

Гол Задорова помог «Калгари» обыграть «Ванкувер»
Комментарии

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.

В составе «Калгари» дубль на свой счёт записал Диллон Дюбе, ещё по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Бретт Ритчи, Джонни Годро (в пустые ворота), а также российский защитник Никита Задоров, для которого эта шайба стала четвёртой в текущем сезоне. На его счету также 16 результативных передач.

У «Ванкувера» по разу отметились Куинн Хьюз, Конор Гарланд, а также Элиас Петтерссон. На счету россиянина Василия Подколзина результативная передача, ставшая для него 12-й в текущем розыгрыше.

После этого матча «Калгари» набрал 108 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» имеет на своём счету 87 очков и располагается на 10-м месте в таблице.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
6 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Линдхольм (Годро, Ханифин) – 22:44 (5x4)   2:0 Дюбе (Йернкрок, Танев) – 23:00 (5x5)   2:1 Хьюз (Подколзин, Миллер) – 38:46 (5x5)   2:2 Гарланд (Майерс, Миллер) – 45:36 (5x5)   3:2 Ритчи (Танев, Льюис) – 45:50 (5x5)   4:2 Дюбе (Линдхольм) – 53:33 (5x5)   5:2 Задоров (Баклунд) – 53:45 (5x5)   5:3 Петтерссон (Хьюз, Миллер) – 57:35 (6x5)   6:3 Годро (Ткачук, Танев) – 58:21 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022