Гол Задорова помог «Калгари» обыграть «Ванкувер»

В Калгари (Канада) на стадионе «Скотиабанк Саддлдом» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Калгари Флэймз» принимал «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
В составе «Калгари» дубль на свой счёт записал Диллон Дюбе, ещё по шайбе забросили Элиас Линдхольм, Бретт Ритчи, Джонни Годро (в пустые ворота), а также российский защитник Никита Задоров, для которого эта шайба стала четвёртой в текущем сезоне. На его счету также 16 результативных передач.
У «Ванкувера» по разу отметились Куинн Хьюз, Конор Гарланд, а также Элиас Петтерссон. На счету россиянина Василия Подколзина результативная передача, ставшая для него 12-й в текущем розыгрыше.
После этого матча «Калгари» набрал 108 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. «Ванкувер» имеет на своём счету 87 очков и располагается на 10-м месте в таблице.
- 24 апреля 2022
-
08:29
-
08:09
-
07:56
-
07:41
-
06:42
-
06:22
-
05:47
-
05:37
-
05:31
-
05:13
-
04:53
-
04:50
-
04:43
-
04:35
-
03:07
-
03:02
-
01:18
- 23 апреля 2022
-
23:38
-
23:22
-
23:05
-
22:44
-
22:26
-
22:21
-
22:13
-
22:09
-
21:40
-
21:33
-
20:27
-
19:56
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:30
-
18:08
-
18:00