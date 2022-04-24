Два очка Калиева помогли «Лос-Анджелесу» одолеть «Анахайм»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.
Открыл счёт в матче форвард хозяев Артур Калиев на 11-й минуте матча. На 24-й минуте счёт сравнял Тревор Зеграс. На 30-й минуте Джерри Мейхью вывел гостей вперёд. Но через две минуты Мэтт Рой сделал счёт вновь равным. Ему ассистировал Калиев. На 47-й минуте Александр Эдлер вывел хозяев вперёд. А на последней минуте игры Алекс Иафалло поставил точку.
Таким образом, «Лос-Анджелес» добился четвёртой победы подряд. «Анахайм», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.
НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 2
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Калиев (Байфилд, Грундстрём) – 10:04 (5x5) 1:1 Зеграс (Гецлаф, Милано) – 23:34 (5x4) 1:2 Мейхью – 29:06 (5x5) 2:2 Рой (Калиев, Копитар) – 31:33 (5x5) 3:2 Эдлер (Байфилд) – 46:21 (5x5) 4:2 Иафалло (Кемпе, Копитар) – 59:35 (en)
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