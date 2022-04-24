Два очка Калиева помогли «Лос-Анджелесу» одолеть «Анахайм»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.



Открыл счёт в матче форвард хозяев Артур Калиев на 11-й минуте матча. На 24-й минуте счёт сравнял Тревор Зеграс. На 30-й минуте Джерри Мейхью вывел гостей вперёд. Но через две минуты Мэтт Рой сделал счёт вновь равным. Ему ассистировал Калиев. На 47-й минуте Александр Эдлер вывел хозяев вперёд. А на последней минуте игры Алекс Иафалло поставил точку.



Таким образом, «Лос-Анджелес» добился четвёртой победы подряд. «Анахайм», в свою очередь, потерпел второе поражение подряд.