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Главный тренер «Тампы»: побуду Капитаном Очевидность, Кучеров — особенный игрок

Главный тренер «Тампы»: побуду Капитаном Очевидность, Кучеров — особенный игрок
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2) поделился мнением о российском нападающем команды Никите Кучерове, забившем гол и отдавшем две результативные передачи.

«Побуду Капитаном Очевидность, он — особенный игрок. Он просто делает людей лучше. Когда он ловит кураж, можно поставить к нему кого угодно и он поможет завести все звенья. Надеюсь, это продолжится, когда мы перейдём к самой весёлой части [к плей-офф]», — сказал Купер.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

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