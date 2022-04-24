Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Металлург Мг». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров не глядя отдал блестящую передачу на гол Стэмкоса. Видео

Кучеров не глядя отдал блестящую передачу на гол Стэмкоса. Видео
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2).

Второй его пас получился особенно примечательным. Кучеров, получив шайбу перед воротами соперника, отдал передачу на фланг, не отводя взгляда от голкипера. Стивен Стэмкос в одно касание бросил, упрочив преимущество «Тампы».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.

Новость по теме
Главный тренер «Тампы»: побуду Капитаном Очевидность, Кучеров — особенный игрок
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022