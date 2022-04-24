Кучеров не глядя отдал блестящую передачу на гол Стэмкоса. Видео

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2).

Второй его пас получился особенно примечательным. Кучеров, получив шайбу перед воротами соперника, отдал передачу на фланг, не отводя взгляда от голкипера. Стивен Стэмкос в одно касание бросил, упрочив преимущество «Тампы».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.