«Кучеров забирает шайбу и делает всё сам». Хедман поделился мнением о россиянине
Поделиться
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2) поделился мнением о российском нападающем команды Никите Кучерове, забившем гол и отдавшем две результативные передачи.
«Мы не знаем точно, что он сделает, но знаем, какую позицию надо занять, и он нас найдёт. Он забирает шайбу и делает всё сам, как в концовке первого периода. За ним круто наблюдать», — сказал Хедман.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.
Комментарии
- 24 апреля 2022
-
09:53
-
09:26
-
09:00
-
08:29
-
08:09
-
07:56
-
07:41
-
06:42
-
06:22
-
05:47
-
05:37
-
05:31
-
05:13
-
04:53
-
04:50
-
04:43
-
04:35
-
03:07
-
03:02
-
01:18
- 23 апреля 2022
-
23:38
-
23:22
-
23:05
-
22:44
-
22:26
-
22:21
-
22:13
-
22:09
-
21:40
-
21:33
-
20:27
-
19:56
-
19:30
-
19:15
-
19:00
Партнерский контент