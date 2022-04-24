«Кучеров забирает шайбу и делает всё сам». Хедман поделился мнением о россиянине

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2) поделился мнением о российском нападающем команды Никите Кучерове, забившем гол и отдавшем две результативные передачи.

«Мы не знаем точно, что он сделает, но знаем, какую позицию надо занять, и он нас найдёт. Он забирает шайбу и делает всё сам, как в концовке первого периода. За ним круто наблюдать», — сказал Хедман.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.