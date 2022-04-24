Капитан «Тампы» повторил рекорд клуба, принадлежащий Кучерову, по длине серии с 3 очками
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Капитан «Тампа-Бэй Лайтнинг» Стивен Стэмкос во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Нэшвилл Предаторз» (6:2) забросил шайбу и отдал две результативные передачи.
Как отмечает пресс-служба лиги, Стэмкос продлил серию, в которой набирает три очка, до трёх матчей. Он повторил лучший результат по этому показателю в истории «Тампы», который принадлежит российскому нападающему Никите Кучерову. Форвард трижды подряд набирал по три очка за встречу в сезоне-2018/2019.
Напомним, в ночь с 23 на 24 апреля в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась крупной победой хозяев со счётом 6:2.
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