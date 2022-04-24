Владимир Тарасенко повторил клубное достижение «Сент-Луиса», державшееся 18 лет

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (5:4 ОТ).
Форвард «блюзменов» набрал 80-е (33+47) очко в 72 встречах текущего сезона. Как отмечает пресс-служба НХЛ, Тарасенко повторил достижение «Сент-Луиса» за последние 18 лет по количеству результативных баллов, набранных в рамках одного регулярного чемпионата. В последний раз хоккеист «блюзменов» набирал 80 очков в сезоне-2002/2003. Тогда это сделал Павол Демитра, по итогу в 78 матчах регулярки записавший на свой счёт 93 (36+57) балла. После словацкого форварда ни одному игроку «Сент-Луис» не удавалось достичь отметки в 80 очков.
Кроме того, Тарасенко впервые в заокеанской карьере набрал 80 результативных баллов.
Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.
- 24 апреля 2022
-
09:53
-
09:26
-
09:00
-
08:29
-
08:09
-
07:56
-
07:41
-
06:42
-
06:22
-
05:47
-
05:37
-
05:31
-
05:13
-
04:53
-
04:50
-
04:43
-
04:35
-
03:07
-
03:02
-
01:18
- 23 апреля 2022
-
23:38
-
23:22
-
23:05
-
22:44
-
22:26
-
22:21
-
22:13
-
22:09
-
21:40
-
21:33
-
20:27
-
19:56
-
19:30
-
19:15
-
19:00