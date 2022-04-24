Владимир Тарасенко повторил клубное достижение «Сент-Луиса», державшееся 18 лет

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Аризоной Койотс» (5:4 ОТ).

Форвард «блюзменов» набрал 80-е (33+47) очко в 72 встречах текущего сезона. Как отмечает пресс-служба НХЛ, Тарасенко повторил достижение «Сент-Луиса» за последние 18 лет по количеству результативных баллов, набранных в рамках одного регулярного чемпионата. В последний раз хоккеист «блюзменов» набирал 80 очков в сезоне-2002/2003. Тогда это сделал Павол Демитра, по итогу в 78 матчах регулярки записавший на свой счёт 93 (36+57) балла. После словацкого форварда ни одному игроку «Сент-Луис» не удавалось достичь отметки в 80 очков.

Кроме того, Тарасенко впервые в заокеанской карьере набрал 80 результативных баллов.

Ранее завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Сент-Луис Блюз». Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Хила Ривер-Арена» и закончилась победой гостей со счётом 5:4 после овертайма.