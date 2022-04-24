Американский журналист объяснил 3 причины, по которым Овечкин должен стать MVP сезона НХЛ

Американский журналист Stars & Sticks Майкл Мардзакко назвал три причины, по которым российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин должен получить «Харт Трофи» — приз, вручаемый лучшему игроку сезона в НХЛ.
«Александр Овечкин сыграл важную роль как в успешном начале сезона «Вашингтон Кэпиталз», так и в их недавнем преображении. Именно по этой и по нескольким другим причинам он должен быть назван обладателем «Харт Мемориал Трофи» как MVP регулярного сезона НХЛ. В нынешнем сезоне на его счету уже 50 голов, что является четвёртым показателем в лиге. И всё это несмотря на то, что в сентябре ему исполнится 37 лет.
Вот три причины, по которым Овечкин должен получить свой четвёртый «Харт Трофи».
1. Удачный финишный отрезок.
Поклонники «Кэпс» были в панике после удручающих результатов в январе и феврале, но капитану команды не составило труда поднять коллектив вверх по турнирной таблице Столичного дивизиона. Он побил рекорд Теэму Селянне по количеству взятий ворот за сезон среди игроков в возрасте 36 лет и старше. Теперь он превосходит результат финского хоккеиста на две шайбы (50 против 48).
2. Отсутствие проблем со здоровьем.
В нынешнем сезоне Овечкин брал лишь несколько выходных, которые тратил на восстановление. За исключением прошлого первенства, Ови вообще редко пропускал матчи из-за травм на протяжении своей карьеры. В этом году в дело вмешались лишь COVID-протоколы, но это нормальная практика в наше время.
Овечкин при этом не просто отличается износостойкостью. Он по-прежнему не боится проводить силовые приёмы, несмотря на то, что уже является ветераном лиги. В этом сезоне на его счету 138 хитов, что намного больше, чем в прошлом (98). И, тогда как в позапрошлой кампании к силовым приёмам он всё-таки прибегал чаще, Овечкин продолжает демонстрировать свою износостойкость благодаря физической форме и ярким голам.
3. Ови продолжает бросать вызов возрасту.
Алексу Овечкину уже 36, но он продолжает забивать голы в бешеном темпе, будто бы он всё ещё в расцвете сил. Мы все выросли, наблюдая за Овечкиным на протяжении многих лет. Некоторые из нас начали следить за ним в детстве, а сейчас уже находятся в подростковом возрасте. Другие наблюдали за ним в юности, а в настоявшее время учатся в колледже или вступают во взрослую жизнь. Тот факт, что он по-прежнему остается одним из лучших хоккеистов мира, просто поразителен.
В этом сезоне у Овечкина 50 заброшенных шайб. Данная отметка покорилась ему в девятый раз за время его выступлений. Это позволило ему сравняться с Уэйном Гретцки и Майком Босси по количеству сезонов с 50 и более голами в истории НХЛ.
Кроме того, Овечкин стал первым игроком, который достиг этого рубежа в возрасте 36 лет и старше.
Для Овечкина самое сложное препятствие в борьбе за «Харт Трофи» — это Остон Мэттьюс, на счету которого ошеломляющие 58 голов и лидерство в списке лучших снайперов лиги. Я думаю, что «Харт» будет разыгран между ними, но, как мне кажется, эти три довода помогут Овечкину взять верх", — приводит слова Мардзакко Stars & Sticks.
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