Главный тренер «Каролины» поздравил Петра Кочеткова с успешным дебютом в НХЛ
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Главный тренер «Каролины Харрикейнз» Род Бриндамор после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (3:2 ОТ) обратился к команде и поздравил российского вратаря клуба Петра Кочеткова с дебютом в НХЛ.
«Перед матчем говорил, что в каждой встрече вы создаёте небольшие воспоминания. Сказал, что, возможно, вы не запомните этот матч. И что произошло потом? Вы вытащили этот матч.
Где ты, приятель (обращаясь к Кочеткову)? Вы подарили ему крутое воспоминание. И мне тоже», — приводит слова Бриндамора телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
После этого наставник бросил российскому голкиперу шайбу на память.
«Большой камбэк. Спасибо вам», — ответил Пётр Кочетков.
Видео момента можно посмотреть здесь.
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