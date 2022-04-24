«Чокнутый парень». Бывший одноклубник Василевского поделился мнением о россиянине
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Защитник «Анахайм Дакс» Кевин Шаттенкирк, выступавший за «Тампа-Бэй Лайтнинг» в сезоне-2019/2020, поделился мнением о бывшем одноклубнике, российском голкипере Андрее Василевском.
«У него довольно саркастическое чувство юмора. Иногда он вроде как бормочет себе под нос, но у него будет сообразительный ответ или что-то в этом роде. Когда он в настроении и счастлив в раздевалке, всем это нравится. Это довольно заразно. Он довольно большой, и его присутствие может быть угрожающим для некоторых людей, но только пока ты не познакомишься с ним и не узнаешь его по-настоящему. Он довольно забавный, чокнутый парень», — приводит слова Шаттенкирка The Athletic.
Отметим, что в составе «Тампы» Шаттенкирк выиграл Кубок Стэнли.
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