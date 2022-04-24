Дементьев: сегодняшний матч либо загонит ЦСКА в угол, либо уравняет шансы команд

Известный агент и эксперт Алексей Дементьев поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом» (1-2).



«Думаю, что ЦСКА найдёт в себе силы показать совершенно иную игру, нежели предыдущая. Прошлый матч показал те моменты, которые позволяют «Металлургу» выигрывать. Лично у меня были вопросы к судейским решениям, что мне показалось странным на таком уровне. Когда, например, у игрока течёт кровь.



Понятно, что это плей-офф, никому ни в коем случае нельзя расслабляться. Осталось не так много шагов, для того чтобы узнать, кто настоящий чемпион. Сегодня нас ждёт системообразующий матч, который либо загонит ЦСКА в угол, либо уравняет шансы команд», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.