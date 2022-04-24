Евгений Малкин вышел на четвёртое место в истории НХЛ по числу голов среди россиян

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (7:2).
Форвард «пингвинов» забросил 442-ю и 443-ю шайбы в заокеанской карьере и вышел на четвёртое место в истории НХЛ по количеству голов среди российских игроков. Он разделил позицию с Ильёй Ковальчуком, проведшим в лиге 926 матчей. Малкин сыграл в 978 встречах.
Больше среди российских хоккеистов забросили лишь Александр Могильный (473 шайбы в 990 матчах), Сергей Фёдоров (483 шайбы в 1248 матчах) и Александр Овечкин (780 шайб в 1273 матчах).
Напомним, в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Матч закончился победой гостей со счётом 7:2.
- 24 апреля 2022
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