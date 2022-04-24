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Вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик пропустил курьёзный гол, неудачно сыграв клюшкой

Вратарь «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик пропустил курьёзный гол, неудачно сыграв клюшкой
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Лос-Анджелес Кингз» и «Анахайм Дакс» (4:2) произошёл курьёзный момент.

На экваторе второго периода нападающий «уток» Джерри Мейхью, на скорости входя в чужую зону, вбросил шайбу, после чего его остановили два защитника. Голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик постарался быстро выбить её в одно касание. Однако шайба, ударившись о клюшку вратаря, заскочила в ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.

Напомним, сегодня, 24 апреля, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Анахайм Дакс». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:2.

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