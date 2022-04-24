Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Металлург Мг». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В Москве убили 23-летнего хоккеиста

В Москве убили 23-летнего хоккеиста

В центре Москвы убили 23-летнего хоккеиста Романа Дидура, сообщает телеграм-канал 112.

Отмечается, что инцидент произошёл на Николоямской улице в ночь с 23 на 24 апреля. После конфликта в кафе «Баклажан» Роман Дидур вышел на улицу, где получил от оппонента удар ножом в грудь. Спортсмен скончался от кровопотери до приезда медиков.

Полицейские меньше чем за три часа установили личность преступника и задержали его. Убийца находился в съёмной квартире на той же улице. 37-летний предприниматель сейчас находится на допросе в следственном комитете.

Последним клубом Дидура значится команда МСХЛ «РГУНГ Москва», последний сезон за которую он провёл в чемпионате-2017/2018. Всего за карьеру хоккеист отыграл 165 матчей на детско-юношеском и студенческом уровне, набрав 128 (58+70) очков.

Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022