В Москве убили 23-летнего хоккеиста

В центре Москвы убили 23-летнего хоккеиста Романа Дидура, сообщает телеграм-канал 112.



Отмечается, что инцидент произошёл на Николоямской улице в ночь с 23 на 24 апреля. После конфликта в кафе «Баклажан» Роман Дидур вышел на улицу, где получил от оппонента удар ножом в грудь. Спортсмен скончался от кровопотери до приезда медиков.



Полицейские меньше чем за три часа установили личность преступника и задержали его. Убийца находился в съёмной квартире на той же улице. 37-летний предприниматель сейчас находится на допросе в следственном комитете.

Последним клубом Дидура значится команда МСХЛ «РГУНГ Москва», последний сезон за которую он провёл в чемпионате-2017/2018. Всего за карьеру хоккеист отыграл 165 матчей на детско-юношеском и студенческом уровне, набрав 128 (58+70) очков.