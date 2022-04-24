В Москве убили 23-летнего хоккеиста

В центре Москвы убили 23-летнего хоккеиста Романа Дидура, сообщает телеграм-канал 112.
Отмечается, что инцидент произошёл на Николоямской улице в ночь с 23 на 24 апреля. После конфликта в кафе «Баклажан» Роман Дидур вышел на улицу, где получил от оппонента удар ножом в грудь. Спортсмен скончался от кровопотери до приезда медиков.
Полицейские меньше чем за три часа установили личность преступника и задержали его. Убийца находился в съёмной квартире на той же улице. 37-летний предприниматель сейчас находится на допросе в следственном комитете.
Последним клубом Дидура значится команда МСХЛ «РГУНГ Москва», последний сезон за которую он провёл в чемпионате-2017/2018. Всего за карьеру хоккеист отыграл 165 матчей на детско-юношеском и студенческом уровне, набрав 128 (58+70) очков.
- 24 апреля 2022
-
14:00
-
13:50
-
13:35
-
13:15
-
12:53
-
12:32
-
12:10
-
11:47
-
11:19
-
10:50
-
10:20
-
09:53
-
09:26
-
09:00
-
08:29
-
08:09
-
07:56
-
07:41
-
06:42
-
06:22
-
05:47
-
05:37
-
05:31
-
05:13
-
04:53
-
04:50
-
04:43
-
04:35
-
03:07
-
03:02
-
01:18
- 23 апреля 2022
-
23:38
-
23:22
-
23:05
-
22:44