Экс-одноклубник Кучерова: теперь я всегда беспокоюсь, когда приходится играть против него

Защитник «Анахайм Дакс» Кевин Шаттенкирк, выступавший за «Тампа-Бэй Лайтнинг» в сезоне-2019/2020, ответил на вопрос, что ему нравится в бывшем одноклубнике, российском нападающем Никите Кучерове.
«То, как он думает и видит игру, просто потрясающе. Его катание, то, что он может делать ногами, не имеет себе равных. И то, как он контролирует шайбу, его умение обращаться с клюшкой и отдавать передачи, просто безумно. Это то, что я всегда знал. И, когда я играл с ним, тренировался и видел его повседневную рутину, было совершенно очевидно, что он делал нечто отличающееся от того, что показывали многие парни в лиге. Теперь я всегда беспокоюсь, когда мне приходится играть против него, и беспокоюсь о том, что он может сделать со мной на льду», — приводит слова Шаттенкирка The Athletic.
- 24 апреля 2022
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