«Он настолько талантлив, что мгновенно делает «Питтсбург» лучше». Летанг — о Малкине

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Крис Летанг оценил влияние на игру команды возвращение Евгения Малкина после четырёхматчевой дисквалификации.
«Малкину пришлось нелегко, потому что у нас был ещё и долгий перерыв. Он пытался оставаться в форме. Он настолько талантлив, что мгновенно делает «Питтсбург» лучше. Особенно в большинстве», – приводит слова Летанга официальный сайт НХЛ.
Напомним, Малкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (7:2). Всего на счету 35-летнего россиянина в текущем сезоне 38 проведённых встреч, в которых он забросил 19 шайб и отдал 20 голевых передач при показателе полезности «-9». «Питтсбург» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции за три матча до конца регулярки, набрав 101 балл.
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