Д. Юдин: знаю, что на легионеров «Ак Барса» давили, Кэмпферу звонили с родины в плей-офф

Защитник казанского «Ак Барса» Дмитрий Юдин рассказал о давлении на легионеров клуба.



«Как себя чувствовали казанские легионеры на протяжении серии с «Авангардом»? Знаю, что на ребят давили. Кэмпферу звонили во время плей-офф с родины. Я думаю, что клуб создал все условия для них, чтобы они не переживали. Как я знаю, всех легионеров собирали вместе и устраивали видеозвонок с руководством республики и клуба. Их убедили, что нет повода для волнений. Но мы не знаем, что у них было на душе.



Кэмпфер во второй игре привёз два гола и потом признался, что на него повлияла нынешняя ситуация? Знаете, дело не в Кэмпфере. Выигрывает вся команда и проигрывает тоже. Кого-то обыграли, кто-то не забил. Серия закончилась со счётом 2-4. Винить сейчас кого-то точно не стоит», – приводит слова Юдина «Спорт Бизнес Online».