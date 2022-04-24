ЦСКА и «Металлург» не открыли счёт в первом периоде четвёртого матча финала Кубка Гагарина

В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». По окончании первого периода команды не открыли счёт в игре — 0:0.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



В первом периоде хоккеисты ЦСКА совершили 11 бросков по воротам, «Магнитка» — 12. Хозяева выиграли 36,36% вбрасываний, гости — 63,64%. На счету армейцев девять силовых приёмов, у «Металлурга» — пять. Также команды заработали по две штрафные минуты.



Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Металлурга». В первом матче ЦСКА одержал победу в гостях со счётом 3:1, затем подопечные Ильи Воробьёва сумели одержать две победы — 6:4 в Магнитогорске и 4:0 в Москве.