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ЦСКА — «Металлург Мг». Прямая трансляция
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16:15 Мск
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ЦСКА и «Металлург» не открыли счёт в первом периоде четвёртого матча финала Кубка Гагарина

ЦСКА и «Металлург» не открыли счёт в первом периоде четвёртого матча финала Кубка Гагарина
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В эти минуты в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Кубка Гагарина — 2022 между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». По окончании первого периода команды не открыли счёт в игре — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первом периоде хоккеисты ЦСКА совершили 11 бросков по воротам, «Магнитка» — 12. Хозяева выиграли 36,36% вбрасываний, гости — 63,64%. На счету армейцев девять силовых приёмов, у «Металлурга» — пять. Также команды заработали по две штрафные минуты.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Металлурга». В первом матче ЦСКА одержал победу в гостях со счётом 3:1, затем подопечные Ильи Воробьёва сумели одержать две победы — 6:4 в Магнитогорске и 4:0 в Москве.

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