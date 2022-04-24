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«Рубин» выиграл Кубок Петрова — 2022, в пятом матче финала обыграв петербургское «Динамо»

«Рубин» выиграл Кубок Петрова — 2022, в пятом матче финала обыграв петербургское «Динамо»
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Тюменский «Рубин» в овертайме одержал победу над санкт-петербургским «Динамо» в пятом матче финала Кубка Петрова — 2022 в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Тюмени на стадионе «Дворец спорта».

В составе «Рубина» заброшенными шайбами отличились нападающий Никита Рожков, которому ассистировали Георгий Бусаров и Владислав Сёмин, а также форвард Вадим Хлопотов, принёсший победу клубу в овертайме. Голевой пас на счету Александра Осипова и Юрия Платонова. Единственный гол «Динамо» забил форвард Артём Чернов с передачи Владислава Михайлова и Никиты Буруянова.

«Рубин» во второй раз в своей истории одерживает победу в турнире, ранее тюменцам это удалось в 2011 году. Подопечные Дениса Ячменёва выиграли в финальной серии текущего года с итоговым счётом 4-1.

ВХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 5-й матч
24 апреля 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
2 : 1
ОТ
Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Рожков (Бусаров, Сёмин) – 17:40 (5x5)   1:1 Чернов (Михайлов, Буруянов) – 38:32 (5x5)   2:1 Хлопотов (Осипов, Платонов) – 69:38 (5x4)
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