«Рубин» выиграл Кубок Петрова — 2022, в пятом матче финала обыграв петербургское «Динамо»

Тюменский «Рубин» в овертайме одержал победу над санкт-петербургским «Динамо» в пятом матче финала Кубка Петрова — 2022 в овертайме со счётом 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) и стал обладателем трофея. Встреча прошла в Тюмени на стадионе «Дворец спорта».
В составе «Рубина» заброшенными шайбами отличились нападающий Никита Рожков, которому ассистировали Георгий Бусаров и Владислав Сёмин, а также форвард Вадим Хлопотов, принёсший победу клубу в овертайме. Голевой пас на счету Александра Осипова и Юрия Платонова. Единственный гол «Динамо» забил форвард Артём Чернов с передачи Владислава Михайлова и Никиты Буруянова.
«Рубин» во второй раз в своей истории одерживает победу в турнире, ранее тюменцам это удалось в 2011 году. Подопечные Дениса Ячменёва выиграли в финальной серии текущего года с итоговым счётом 4-1.
- 24 апреля 2022
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