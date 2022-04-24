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39-летний Кошечкин оформил второй «сухарь» подряд, повторив рекорд финалов Кубка Гагарина

39-летний Кошечкин оформил второй «сухарь» подряд, повторив рекорд финалов Кубка Гагарина
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 со счётом 1:0.

Голкипер «Магнитки» Василий Кошечкин повторил рекорд финалов Кубка Гагарина, проведя два матча на ноль подряд (4:0, 1:0). Ранее подобное удавалось чешскому вратарю «Авангарда» Шимону Грубецу в финальной серии 2021 года с ЦСКА (4-2), а также Илье Сорокину, выступавшему за армейцев (финал-2019 с «Авангардом», 4-0).

Также в 2009 году голкипер ярославского «Локомотива» Георгий Гелашвили сумел дважды оставить свои ворота «сухими» в финале Кубка Гагарина (3-4, «Ак Барс»), но эти встречи не были сыграны подряд.

Следующий матч серии между «Металлургом» и ЦСКА состоится во вторник, 26 апреля, в Магнитогорске. Начало – в 17:00 мск.

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