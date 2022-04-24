И. Воробьёв: горжусь игроками «Металлурга». Но у нас впереди ещё шаг

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над ЦСКА в четвёртой встрече финала Кубка Гагарина (1:0).
«Горжусь своими ребятами. Пять минут во втором периоде на нас накладывали смены, и мы выстояли. Ребята пластались, Кошечкин потрясающе сыграл. Я Васю, действительно, знаю очень хорошо, я с ним играл, когда он был ещё начинающий вратарь. Он великолепно провёл эти два матча. Но у нас впереди ещё шаг. Конечно, я считаю ту смену во втором периоде ключевой в сегодняшнем матче. Не знаю, можно ли назвать её легендарной, посмотрим.
Надеюсь, что ребята уже успокоились, сказал им после матча пару ласковых слов. В прямом смысле слова. Надо выдохнуть и готовиться к следующей игре. Причина большого количества пробросов в том, что защитники ЦСКА постоянно закрывали зону и не откатывались. У нас не получалось выходить из зоны через пас, будем искать ключи. Когда ведёшь в счёте, такой рваный темп — даже неплохо», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 24 апреля 2022
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