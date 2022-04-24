Кошечкина поздравляли с «сухарём», Фёдоров стоял в задумчивости. Фото победы «Магнитки»

Сегодня, 24 апреля, магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Металлург» Мг — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал победу над ЦСКА.



«Горжусь своими ребятами. Пять минут во втором периоде на нас накладывали смены, и мы выстояли. Ребята пластались, Кошечкин потрясающе сыграл. Я Васю, действительно, знаю очень хорошо, я с ним играл, когда он был ещё начинающий вратарь. Он великолепно провёл эти два матча. Но у нас впереди ещё шаг. Конечно, я считаю ту смену во втором периоде ключевой в сегодняшнем матче. Не знаю, можно ли назвать её легендарной, посмотрим.



Надеюсь, что ребята уже успокоились, сказал им после матча пару ласковых слов. В прямом смысле слова. Надо выдохнуть и готовиться к следующей игре. Причина большого количества пробросов в том, что защитники ЦСКА постоянно закрывали зону и не откатывались. У нас не получалось выходить из зоны через пас, будем искать ключи. Когда ведёшь в счёте, такой рваный темп — даже неплохо», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.