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Каменский: ЦСКА надо что-то менять в атаке и мешать Кошечкину, он выглядит великолепно

Каменский: ЦСКА надо что-то менять в атаке и мешать Кошечкину, он выглядит великолепно
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Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился впечатлениями от четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина ЦСКА — «Металлург». Встреча закончилась победой гостей со счётом 1:0. «Магнитка» ведёт в серии 3-1. Таким образом, следующий матч финальной серии может стать последним.

«Нельзя выиграть матч, когда ты не забрасываешь шайб. ЦСКА нужно забивать, тогда придут победы. Надо что-то менять в атаке и мешать Кошечкину, который выглядит великолепно. Армейцам нужна острота в нападении. «Металлург» играет очень строго и тактически грамотно, здорово выглядят нападающие уральского клуба», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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