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ЦСКА — «Металлург»: видеообзор четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина — 2022

ЦСКА — «Металлург»: видеообзор четвёртого матча финальной серии Кубка Гагарина — 2022
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Магнитогорский «Металлург» одержал победу в четвёртом матче финала Кубка Гагарина — 2022 над московским ЦСКА со счётом 1:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Единственную шайбу в матче на 23-й минуте забросил защитник «Магнитки» Артём Земчёнок. Ему ассистировали Егор Яковлев и Архип Неколенко.

Счёт в серии — 3-1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва. Следующий матч между клубами состоится во вторник, 26 апреля, в Магнитогорске на «Арене-Металлург». Стартовое вбрасывание — в 17:00 по московскому времени.

Напомним, «Металлург» в последний раз выигрывал Кубок Гагарина в 2016 году, в финале победив ЦСКА со счётом 4-3. Армейцы брали трофей в 2019 году, в решающей серии обыграв «Авангард» (4-0).

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