С. Фёдоров: у ЦСКА был моментум, мы наступали, но не смогли уколоть сетку ворот соперника

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал итоги встречи с «Металлургом» (0:1) в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022.



«Попов проходит определённый курс подготовки к следующему мачту, решение о его участии будет принято перед игрой. Почему не меняем состав на игру? Думаю, достаточно того, что мы сегодня перешли на три звена в последние 7-8 минут. У нас был моментум, мы наступали, но в завершении не смогли уколоть сетку ворот соперника. На мой взгляд, в этих трёх тройках, которые завершили игру, есть всё, чтобы забить гол. Анализируем и стараемся быть позитивными.



Можно ли увидеть Рейдеборна в финале? Приходите к нашей раздевалке, Адам с удовольствием с вами пообщается. Если серьёзно, то Федотов доказал и в сезоне, и на Олимпиаде, что он спокойно может играть много и долго. Юртайкин — это резерв для усиления. Он в обойме, готовится», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.