«Металлург» впервые в истории выиграл два гостевых матча подряд в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» одержал победу над московским ЦСКА в четвёртом матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 со счётом 1:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».



Магнитогорский клуб впервые в своей истории выиграл два гостевых матча подряд в рамках финальной серии Кубка Гагарина. «Металлург» ранее три раза выходил в финал (2014, 2016, 2017 год), одержав победы в двух сериях — с чешским «Львом» (2014-й, 4-3) и московским ЦСКА (2016-й, 4-3), а также уступив в финале-2017 петербургскому СКА (1-4). Ранее магнитогорцы ни разу не побеждали дважды в гостях. В серии 2022 года они обыграли ЦСКА на их льду со счётом 4:0 и 1:0.



Счёт в серии — 3-1 в пользу «Магнитки». Следующий матч состоится во вторник, 26 апреля, в Магнитогорске. Начало — в 17:00 мск.