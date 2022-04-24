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Михайлов прокомментировал поражение ЦСКА от «Металлурга» в 4-м матче финальной серии КГ

Михайлов прокомментировал поражение ЦСКА от «Металлурга» в 4-м матче финальной серии КГ
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов подвёл итоги встречи между ЦСКА и «Металлургом» (0:1) в рамках финальной серии Кубка Гагарина — 2022.

«Очень напряжённая игра. Победа «Металлурга» — заслуга всей команды, в первую очередь вратаря Кошечкина. Ноль шайб за две игры у ЦСКА? Вопрос к тренерам и нападающим — почему в двух играх они не смогли пробить вратаря Магнитогорска. Все вопросы к ним. Когда нападающие забивают, то команда побеждает. Сложно выиграть матч, не забивая.

Я уверен, что армейцы не опустят руки и дадут бой. Сейчас перед командой ЦСКА стоит задача выиграть матч в Магнитогорске. Потом уже можно рассуждать дальше. Нужно идти от матча к матчу», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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