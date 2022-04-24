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Окулов: у ЦСКА нет времени на отчаяние. Надо придумать что-то другое

Окулов: у ЦСКА нет времени на отчаяние. Надо придумать что-то другое
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Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал поражение в матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 с «Металлургом» (0:1).

«Да что тут говорить? Проиграли. Мало что можно сказать о таком матче. Два матча нет голов? Причина простая – мы не забиваем. У них шайба пересекала ленточку, у нас нет. Никто не изобретает велосипед: приди под ворота и закопай, если не получается техничный гол забить. «Магнитка» не удивляет. Эта команда правильно подготовлена, делает правильные вещи. Разница в том, что мы пока такие вещи не делаем. Тяжёлый момент.

Надо думать, общаться, придумывать, взламывать оборону соперника. Василий Кошечкин отлично играет, он не первый год играет в таких матчах, делает это грамотно. С таким вратарём нельзя пытаться забить простой гол. Надо придумать что-то другое и сделать это. На отчаяние нет времени. Вообще мне нравится, что мы бьёмся в финале. Это дорогого стоит, может быть, ты потом не сыграешь в финале. Выходи, бейся, играй и получай удовольствие от каждой минуты на льду», — цитирует Окулова официальный сайт КХЛ.

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