Окулов: у ЦСКА нет времени на отчаяние. Надо придумать что-то другое

Нападающий ЦСКА Константин Окулов прокомментировал поражение в матче финальной серии Кубка Гагарина — 2022 с «Металлургом» (0:1).



«Да что тут говорить? Проиграли. Мало что можно сказать о таком матче. Два матча нет голов? Причина простая – мы не забиваем. У них шайба пересекала ленточку, у нас нет. Никто не изобретает велосипед: приди под ворота и закопай, если не получается техничный гол забить. «Магнитка» не удивляет. Эта команда правильно подготовлена, делает правильные вещи. Разница в том, что мы пока такие вещи не делаем. Тяжёлый момент.



Надо думать, общаться, придумывать, взламывать оборону соперника. Василий Кошечкин отлично играет, он не первый год играет в таких матчах, делает это грамотно. С таким вратарём нельзя пытаться забить простой гол. Надо придумать что-то другое и сделать это. На отчаяние нет времени. Вообще мне нравится, что мы бьёмся в финале. Это дорогого стоит, может быть, ты потом не сыграешь в финале. Выходи, бейся, играй и получай удовольствие от каждой минуты на льду», — цитирует Окулова официальный сайт КХЛ.