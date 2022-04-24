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«Коламбус» одержал волевую победу над «Эдмонтоном», забросив четыре шайбы в 3-м периоде

«Коламбус» одержал волевую победу над «Эдмонтоном», забросив четыре шайбы в 3-м периоде
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Коламбус Блю Джекетс» и «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).

«Мундиры» сумели одержать волевую победу, забросив четыре шайбы в третьем периоде. В составе «Коламбуса» отличились Эрик Робинсон, Оливер Бьёркстранд, Ник Бланкенбург, Джек Рослович и Коул Силлинджер. У «Эдмонтона» отметились Эвандер Кейн и Леон Драйзайтль.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 25.27, заработав показатель полезности "+1", нанеся один бросок по воротам, совершив один силовой приём и заблокировав два броска. Форвард «мундиров» Егор Чинахов сыграл 9 минут 48 секунд, не отметившись результативными действиями при полезности "-1".

НХЛ - регулярный чемпионат
24 апреля 2022, воскресенье. 20:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Макдэвид) – 03:08 (5x5)   1:1 Робинсон (Ворачек, Бланкенбург) – 15:58 (5x5)   1:2 Драйзайтль (Макдэвид, Бэрри) – 25:30 (5x4)   2:2 Бьёркстранд (Силлинджер, Нюквист) – 41:36 (5x5)   3:2 Бланкенбург (Бьёркстранд, Ворачек) – 49:14 (5x4)   4:2 Рослович (Ворачек, Нюквист) – 56:45 (5x5)   5:2 Силлинджер (Бьёркстранд) – 59:13 (en)
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