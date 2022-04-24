«Коламбус» одержал волевую победу над «Эдмонтоном», забросив четыре шайбы в 3-м периоде

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» прошла встреча в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором встречались местный «Коламбус Блю Джекетс» и «Эдмонтон Ойлерз». Матч завершился победой хозяев со счётом 5:2 (1:1, 0:1, 4:0).



«Мундиры» сумели одержать волевую победу, забросив четыре шайбы в третьем периоде. В составе «Коламбуса» отличились Эрик Робинсон, Оливер Бьёркстранд, Ник Бланкенбург, Джек Рослович и Коул Силлинджер. У «Эдмонтона» отметились Эвандер Кейн и Леон Драйзайтль.



Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на льду 25.27, заработав показатель полезности "+1", нанеся один бросок по воротам, совершив один силовой приём и заблокировав два броска. Форвард «мундиров» Егор Чинахов сыграл 9 минут 48 секунд, не отметившись результативными действиями при полезности "-1".