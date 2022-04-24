Кочетков — третий голкипер в истории «Каролины», одержавший победы в первых 2 матчах в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» одержала победу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0). Встреча прошла в Элмонте (США) на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена».
Российский голкипер «Каролины» Пётр Кочетков провёл второй матч в Национальной хоккейной лиге. Он одержал вторую победу и стал третьим вратарём в истории франшизы, который одержал победу в двух стартовых для себя играх в рамках НХЛ. В прошедшей встрече 22-летний россиянин провёл на льду 27.03, отразив семь бросков из восьми (87,5%).
«Каролина» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 112 очков после 80 проведённых встреч. «Харрикейнз» также лидируют в Столичном дивизионе, опережая «Нью-Йорк Рейнджерс» (79 матчей, 108 очков).
- 24 апреля 2022
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